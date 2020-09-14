شكرا لقرائتكم حازم إمام : أحمد كشرى نجح فى تعديل الفكر الهجومى لأسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق، أن أحمد كشرى المدير الفنى لفريق أسوان، يقدم واحدة من أفضل العروض فى الدورى العام خاصة مع ضعف الإمكانيات التى يمتلكها فريقه، وقال حازم فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: كشرى لديه شجاعة هجومية رغم وضع فريقه فى الجدول لا يلعب على الدفاع فقط، ولكنه نجح فى تعديل الفكر الهجومى للفريق وسجل اللاعبون معه العديد من الأهداف، واستكمل صحوة الفريق السابقة فى الدور الأول تحت قيادة مجدى عبد العاطى.

واصل حازم إمام: هناك العديد من اللاعبين تألقوا تحت قيادة كشرى وأثبتوا أنفسهم مثل محمد المرسى وعبد المجيد ومحمد إسماعيل، ورغم الاصابات التى تعرض لها الفريق وكذلك بيع نجمه محمد الصباحى استطاع كشرى أن يقدم أداء محترم وينال إعجاب الجميع خاصة فى مباراة سموحة التى انتهت بالتعادل 3/3، حتى أن أسوان كان يستحق الفوز فى أكثر من مباراة.

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وتطرق نجم الزمالك للحديث عن نادى طنطا قائلاً: أعتقد أن طنطا "رمى الفوطة" وهناك حالة استسلام بالهبوط بعد سوء النتائج خاصة أنه شهد حالة كبيرة من عدم الاستقرار.

ويستدرج أسوان نظيره طنطا في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين ضمن صراعهم للنجاة من دوامة الهبوط ، يدخلها تماسيح النيل بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أبناء السيد البدوى من مصر المقاصة بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً فيما يقبع طنطا في المركز الأخير 17 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً.