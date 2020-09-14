شكرا لقرائتكم أحمد كشرى يعلن تشكيل أسوان لمواجهة طنطا فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن تشكيل فريقه الذى يستعد لخوض مباراة طنطا، في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين على ستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين ضمن صراعهم للنجاة من دوامة الهبوط ، يدخلها تماسيح النيل بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أبناء السيد البدوى من مصر المقاصة بهدفين دون رد في نفس الجولة.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: فى حراسة المرمى مسعد عوض، محمود نعيم، محمد جابر، إبراهيم القاضى، طارق أبو العز، هيثم الفيل، سولمون منساه، محمد إسماعيل، محمد المرسى، إبراهيم جلال، كريم الطيب.

فيما أعلن أيمن المزين المدير الفنى لطنطا عن تشكيل فريقه الذى جاء كالتالى: على فرج فى حراسة المرمى، محمود منصور، محمود مسعود، سليمان عبد ربه، الشاذلى، محمود فرج، أحمد أوكا، أحمد الشناوى، حسام غالى، أحمد فهمى، هانى رشدى.

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ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً فيما يقبع طنطا في المركز الأخير 17 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً.

ويسعى أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لمواصلة الانتفاضة التي بدأها مع زهرة الجنوب منذ توليه المسئولية لضمان البقاء بين الكبار وتوديع مراكز الهبوط ،ففي آخر 5 مباريات لم يخسر أسوان سوى مباراة واحدة وتعادل في 3 وفاز في لقاء وحيد ، أحمد كشري منذ توليه المسؤولية خلفا لمجدي عبد العاطي عقب استئناف النشاط قاد زهرة الجنوب لحصد 10 نقاط خلال 9 مباريات أبعدت الفريق قليلا عن صراع القاع.

في المقابل يتمسك أيمن المزين المدير الفني لطنطا بأمال النجاة من الهبوط مشدداً على لاعبيه ضرورة التمسك بالأمل الأخير وخطف النقاط الثلاث من أنياب تماسيح النيل.