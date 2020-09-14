شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يقرر السفر إلي المغرب 11 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور رسميا سفر بعثة الفريق الكروي الأول إلى المغرب في الحادي عشر من أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباراة الذهاب لدور نصف نهائي دوري أطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.

واعلن المجلس أنه السفر تحدد رسميا في الحادي عشر من أكتوبر قبل المباراة بحوالي 5 أيام لإتاحة الفرصة للاعبين للتأقلم على الأجواء في المغرب قبل المباراة بوقت كاف خصوصا وانها مباراة مصيرية يبحث فيها الفريق عن الفوز لضمان التأهل لنهائي البطولة لاسيما وأن أي نتيجة ايجابية في الذهاب ستسهل مهمة الفريق في العودة .