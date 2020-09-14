شكرا لقرائتكم خبر عن فولهام الإنجليزي يمد عقد دينيس أودوي موسمين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فولهام الإنجليزي، تمديد عقد لاعبه دينيس أودوي، لمدة عامين إضافيين. وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الإثنين، أن عقد أودوي الجديد يحوي خيارا للتمديد لمدة 12 شهرا أخرى.
وقال أودوي، في تصريحات لموقع ناديه: «أنا سعيد لأنني ضمنت أن أتواجد مع الفريق هذا الموسم والموسم المقبل، أنا استمتع بحياتي هنا، لذلك أنا سعيد حقا ببقائي هنا لعامين إضافيين. واستهل فولهام، العائد للدوري الإنجليزي الممتاز، مشواره في المسابقة بالخسارة 0-3 أمام ضيفه آرسنال، في المباراة التي اٌقيمت بينهما يوم السبت الماضي.
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