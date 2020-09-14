شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اعتبار الوحدة الإماراتي منسحبًا من أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الفرعية لفيروس كورونا في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، اعتبار نادي الوحدة الإماراتي منسحبا من البطولة، بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل خوض المباريات المتبقية في المجموعة الأولى.
وحسب الموقع الرسمي للاتحاد القاري، قررت اللجنة الفرعية أن الظروف التي تحيط بإخفاق النادي في الوصول، ينطبق عليها وصف «الظروف القهرية»، وأن المباريات خاضها نادي الوحدة في البطولة ستعتبر نتائجها ملغية، من أجل تفادي أي شكوك. وتقرر عدم احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات السابقة، التي خاضها الفريق، عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة.
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