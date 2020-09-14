شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو يرد على المشكيكين: لن أضيع لقب الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد أندريا بريلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، على الانتقادات المبكرة باحتمالية ضياع لقب الكالتشيو في عهده خلال الموسم الكروي الإيطالي المقبل. ووفقا لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، قال بيرلو أنه يعلم جيدا قدرات فريقه الإيطالي، فلا داع لإطلاق أسهم الانتقادات قبل إنطلاق المسابقة، فأنا أعد جميع أنصارنا بأنني لن أتسبب في ضياع حلم الكالتشيو. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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