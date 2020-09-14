شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد سيلفا يتخلص من «كورونا» ويشارك في تدريبات سوسييداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافى لاعب مانشستر سيتي السابق، الإسباني ديفيد سيلفا، من إصابته بفيروس كورونا المستجد، مما مكنه من الالتحاق بأول مران له مع فريقه الجديد، ريال سوسييداد.

وأصبح النجم الإسباني، جاهزًا لمساعدة الفريق قبل مواجهته الأولى في الليجا، الأحد المقبل، على ملعبه أمام ريال مدريد حامل اللقب.