شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبوزيد يدرس خوض أنتخابات الأهلي ضد الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس طاهر أبوزيد وزير الرياضة الاسبق ونجم الاهلي والكرة المصرية الاسبق خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة على منصب الرئيس ضد محمود الخطيب رئيس النادي الحالي واسطورة الكرة المصرية الاسبق. وعلمت «المصري اليوم» أن ابوزيد يستطلع رأي عدد من المقربين قبل إتخاذ القرار النهائي والإعلان عنه بشكل رسمي عندما تقترب موعد الغنتخابات المقبلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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