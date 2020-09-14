شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع منتظر بين ميسي وبارتوميو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت قناة «كواترو» الإسبانية إن هناك اجتماع منتظر بين جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، مع قائد الفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأشارت القناة الإسبانية أنها المرة الأولى التي سيقابل فيها ميسي رئيس برشلونة عقب الأزمة الأخيرة التي حدثت بسبب رغبة ميسي سابقاً في الرحيل عن النادي الكتالوني.
وأكدت القناة أن الاجتماع الهدف منه هو تخفيض راتب اللاعب، وأن ميسي ليس أمامه شئ إلا قبول تخفيض الراتب، وذلك بجانب خفض رواتب لاعبي الفريق الأول.
وأوضحت «كواترو» أن نادي برشلونة الموسم الماضي تكبد العديد من الخسائر المالية والتي تصل لـ 98 مليون يورو، حيث حاول خلالها برشلونة تخفيض تلك الخسارة من خلال بيع اللاعب آرثر إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.
وتابعت القناة الإسبانية، أن البارسا يحتاج لخفض فاتورة الأجور، والذي سيبدأ بمطالبة اللاعبين بخفض رواتبهم السنوية، وستكون المواجهة الأولى بين ميسي الذي يمثل الفريق باعتباره القائد، وبارتوميو، في اجتماع قد تندلع منه شرارة جديدة بين الثنائي.
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