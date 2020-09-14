شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال يضغط على انبي لإتمام إنتقاله للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك أسامة جلال لاعب الفريق الكروي الاول بنادي إنبي بالإنتقال إلى صفوف الاهلي بداية من الموسم المقبل بعد تجدد العرض الذي تلقاه من مسئوولي القلعة الحمراء خلال الفترة الاخيرة وعقب إصابة محمود متولي مدافع الاحمر بقطع في الرباط الصليبي.

وطلب جلال من مسئوولي النادي البترولي الموافقة على إنتقاله للاهلي دون المغالاة في الطلبات المالية، ورفض اللاعب محاولات الإدارة إقناعه بالإحتراف الخارجي لرغبته في الإنضمام للقلعة الحمراء.