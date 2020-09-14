شكرا لقرائتكم خبر عن استياء بسبب التخبط في قرارات نادي غزل دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة وسط مشجعي نادي غزل دمياط بسبب ماعتبروه «تخبط وتضارب» في القرارات داخل نادي غزل دمياط، والذي يشهد تدهورا شديدا في حالته منذ سنوات طويلة وأدى لهبوط الفريق بعد أن كان فريقاً مزعجاً أمام الفرق الكبري في منافسات الدوري الممتاز.

من جانبه، استغرب على حسان رئيس رابطة مشجعي غزل دمياط من قيام المهندس أحمد خليل رئيس شركة غزل دمياط بالاطاحة بالتشكيل الأول الذي يضم أعضاء ذو خلفية رياضية، واستبدالهم بوجوه من المجلس السابق بغرض احتواءهم وتجنب أية هجوم عليه، وطالب أعضاء النادي الشركة القابضة التدخل لإنقاذ النادي وإعداد خطة لتطويره واستعادة اللعبات المندثرة وإحياء فريق كرة القدم ودعمه بالكوادر القادره على انقاذه من التدهور، كما طالبوا بحصر الأصول بغرض استثمارها وتوفير الدعم اللازم لاستعادة الأنشطة، مطالبين بالاستعانة بأبناء النادي وعدم اقصاءهم سواء من مجلس إدارة النادي لتصفية الحسابات .

وأكد حسان، أن المجلس السابق أدي لتدهور النادي، مستغربا من الاصرار على الابقاء على. رموز هذا المجلس على حساب أبناء النادي، مطالبا رئيس النادي الحديد بتحقيق آمال وطموحات الجماهير المتعطشة للصعود للدوري الممتاز، مؤكدا على ثقته في قدرة المهندس أحمد خليل رئيس المجلس الجديد على تحقي