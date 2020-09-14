شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع يوفنتوس يتوقع مواجهة صعوبات خلال الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع جورجيو كيليني، مدافع وقائد يوفنتوس، خوض فريقه الإيطالي موسما كرويا صعبا للغاية بسبب الأجواء الذي عاش فيها الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: نحن الآن في ثوب فني جديد تحت القيادة الفنية مع المدرب أندريا بيرلو، كل ما أستطيع قوله أن فريقي سيتغلب على كافة الظروف الصعبة ويحافظ على لقب الكالتشيو الذي فاز به العام الماضي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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