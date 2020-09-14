شكرا لقرائتكم خبر عن بعد السخرية من الـ«VAR».. إتجاه في الجبلاية لمعاقبة لاعب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل اللجنة المؤقتة بغتحاد الكرة لمعاقبة محمد اوناجم اللاعب المغربي بالفريق الكروي الاول بنادي الزمالك بعدما سخر من تقنية الفيديو على حسابه الخاص على موقع «إنستجرام» لعدم إحتساب مخالفة لصالح زميله امام عاشور الذي سقط على الارض بعد تعرضه للإيذاء من جانب لاعب الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعتهما بالجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز وانتهت بفوز الابيض بهدف مقابل لاشئ سجله مصطفى محمد.

وكتب أوناجم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: «الناس الذين يعملون في الفار كيف كانت نهاية الفيلم الذي كنتم تشاهدونه».ونشر أوناجم لقطة لزميله إمام عاشور وهو يسقط دون احتساب مخالفة لصالحه.