شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: باتريس كارتيرون مدرب استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، واصفًا إياه بالمدرب الاستثنائي.

وأضاف الصقر في تصريحات عبر برنامجه الاذاعي على راديو مصر:«كارتيرون يفعل الكثير من أجل الوصول بالفريق لأعلى مكانة ولا يتأثر بالسوشيال ميديا كما سبق أن صرح».

وواصل: «السوشيال ميديا لا تدير الفرق، وأصبحت اللجان الالكترونية»سبوبة«فقط للبعض، وهناك لاعبون موجودون داخل الأندية بالسوشيال ميديا».

وأنهى تصريحاته: «الفرنسي يسعى لتطوير الزمالك، خاصة في التسديد من خارج منطقة الجزاء، كما أنه يقوم برفع الروح المعنوية للاعبين».