شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني: 30 ألف جنيه مكافأة مونديال 90 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد مجدي عبدالغني نجم الاهلي والمنتخب الوطني لكرة القدم الأسبق أن المكافاة التي حصل عليها كل لاعب عند التأهل الى مونديال 90 الذي أقيم في إيطاليا كانت تقدر بـ30 ألف جنيه.

وشدد عبدالغني على ان اتحاد الكرة صرف وقتها لكل لاعب 10 ألاف جنيه، بينما تبرع رجال الأعمال في ذلك الوقت بـ20 ألف جنيه لكل لاعب، ولفت عبدالغني الى ان الفريق وقتها لم يحصل على مكافآت مالية ولم يبت في فنادق خمس نجوم مثلما يحدث في الوقت الحالي مع المنتخب الوطني.