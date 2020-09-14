شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نادي مصر السابق يتعاقد مع نادي بهلة العماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد عبدالناصر محمد المدير الفني السابق لنادي مصر، مع نادي بهلة العماني لتدريب الفريق الكروي الاول بداية من الموسم المقبل. وينتظر أن يسافر المدرب المصري إلى عمان خلال الأيام المقبلة بعد تلقي التأشيرة الخاصة به، ويفكر عبدالناصر محمد في ضم لاعبين مصريين سيقوم باختيارهم مع إدارة النادي في الفترة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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