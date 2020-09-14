شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن انضمام فيدال للإنتر خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت إذاعة «راديو كتالونيا 1» إن هناك اتفاقا تم حسمه بين فريق برشلونة الإسباني، وفريق إنتر ميلان الإيطالي، حول مسألة رحيل اللاعب التشيلي أرتورو فيدال عن الكامب نو.

وأشارت الإذاعة الكتالونية أن البارسا والإنتر في طريقهما لاغلاق صفقة انتقال فيدال للنادي الإيطالي، حيث سيكون الانتقال بمبلغ رمزي بالإضافة لمتغيرات مثل ما حدث مع إيفان راكيتيتش عندما رحل من البارسا إلى إشبيلية.

وأوضحت الإذاعة الكتالونية أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي عن الصفقة، وسيتم حسم كل البنود بين الطرفين. وكان المدير الفني الهولندي لفريق برشلونة رونالد كومان أعلن من قبل عن أن اللاعب فيدال أصبح خارج حسابته للموسم الجديد، حيث تأمل إدارة برشلونة بخروج اللاعب والاستفادة من رحيله.