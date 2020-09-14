آل الشيخ عن محاكمة الخليفي: النظام القطري كله فساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

أكد منذر آل الشيخ مبارك، المدون السعودي البارز اليوم، على مثول رئيس باريس سان جيرمان وشبكة "بي.إن"، القطري ناصر الخليفي، للمحاكمة في قضية تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لمباريات بطولتي كأس العالم وكأس القارات.



وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "هل سيخرج الخليفي من قضية الفساد أم نحن أمام بن همام آخر؟.. فساد يردفه فساد هذه هي حقيقة أركان نظام قطر".

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وتستمر محاكمة رجل قطر ناصر الخليفي في سويسرا حتى 25 سبتمبر، ومن المقرر أن يصدر القضاة الفيدراليون بسويسرا حكمهم بحلول نهاية أكتوبر، حسبما أفادت صحيفة «ذا ناشونال» الإماراتية في نسختها الإنجليزية، اليوم الإثنين.

كان الخليفي قد مثل هو والأمين العام السابق للفيفا جيروم فالك أمام القضاء السويسري، اليوم الإثنين، متهمًا بقبول أكثر من مليون دولار نقدًا مقابل منحه حقوقًا إعلامية للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية.

ويواجه الخليفي تهمة التحريض على الإدارة غير النزيهة ويواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات، ويقول المحققون إن الخليفي البالغ من العمر 46 عامًا، وهو لاعب تنس سابق في كأس ديفيز في قطر، حرض فالك على عدم إخبار الفيفا عن الخدمات التي حصل عليها.