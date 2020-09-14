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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برباتوف: على اليونايتد أن يبحث عن مدافع بدلا من سانشو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020
أعرب اللاعب السابق ديميتار برباتوف عن اعتقاده بأن مانشستر يونايتد يجب أن يعطي الأولوية لضم مدافع بدلا من جادون سانشو.
وقال برباتوف: "يجب أن يكون قلب الدفاع هو الأولوية في رأيي بالتأكيد. لا أعتقد أننا سنكتشف ما إذا كانوا سيشترون لاعبًا قبل نهاية النافذة، لكن يجب أن تكون هذه الأولوية، إلى جانب الظهير الأيمن".
وأضاف: "أعتقد أن ليندلوف جيد بما فيه الكفاية ولكن في بعض الأحيان يرتكب أخطاء غير ضرورية، وهذا ليس جيدًا للفريق. لهذا السبب هم بحاجة إلى شخص ما".
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