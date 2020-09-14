والد الابا يرد على تصريحات هونيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

رد جورج ​ألابا​ والد اللاعب دافيد ألابا على تصريحات رئيس نادي ​بايرن ميونيخ​ السابق أولي هونيس، الذي هاجم وكيل ألابا مؤخرا.



وقال جورج ألابا: "أحضرت دافيد ألابا إلى بايرن في سن المراهقة. على مر السنين، أتيحت لي العديد من الفرص لنقل دافيد إلى ناد آخر، لكننا كنا مخلصين واخترنا دائمًا البقاء. لم أكن أتوقع أن ينشر بايرن ميونيخ أكاذيب قذرة في العلن حول مطالبات الرواتب والعمولات".

وأضاف: "الادعاء بأننا لا نستطيع التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد بسبب هذه المدفوعات هو أحد تلك الادعاءات القذرة. كل ذلك لأننا لم نقبل بالأرقام التي قدموها لنا. لدينا أفكارنا الخاصة".