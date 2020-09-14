عبدالكريم: نحن جاهزون لمواجهة العين الاماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

اشار لاعب نادي السد القطري ​عبدالكريم حسن​ الى صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه امام نظيره ​العين​ الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في ​دوري أبطال آسيا​ 2020.



وخلال تصريحات له، قال عبدالكريم: "مجموعتنا ليست سهلة، كل الفرق على اطلاع على التغيرات في النادي والتعاقدات التي قمنا، سوف نتعامل في دور المجموعات مع كل مباراة على حدا، لكننا نطمح في الوصول لأبعد قدر في البطولة".

وأضاف: "لقد استفدنا من استئناف البطولات المحلية في قطر، وهذا الأمر ساعدنا على الاستعداد بشكل جيد للمنافسة، وبالتالي فإننا جاهزون للمنافسة، بالتأكيد سنفتقد وجود الجماهير على أرض الملعب، لكن يجب أن نركز على اللعب في أرض الملعب".