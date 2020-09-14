اخبار الرياضه

فيدال يقترب من الرحيل عن برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيدال يقترب من الرحيل عن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

كشفت مصادر صحفية اسبانية أن اللاعب ​ارتورو فيدال​ يستعد للسفر الى مدينة ميلانو من أجل الخضوع للفحص الطبي بنادي الإنتر عقب إنهاء الاتفاق مع ناديه ​برشلونة​.

وأوضحت هذه المصادر ان فيدال ووكلائه أنهوا كافة التفاصيل ومن المتوقع أن يطير اللاعب هذا المساء إلى ميلانو، وبعد ذلك سيتمكن اللاعب من الخضوع للفحص الطبي مع إنتر ميلانو يوم الثلاثاء، مؤكدة ان فيدال لن يشارك في تدريبات فريقه يوم الأثنين والتي سوف تبدأ في المساء، حيث سيحضر لجمع متعلقاته مع برشلونة وأيضًا ليودع زملائه مع الفريق قبل الانتقال الى ​الدوري الايطالي​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيدال يقترب من الرحيل عن برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا