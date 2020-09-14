- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيدال يقترب من الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020
كشفت مصادر صحفية اسبانية أن اللاعب ارتورو فيدال يستعد للسفر الى مدينة ميلانو من أجل الخضوع للفحص الطبي بنادي الإنتر عقب إنهاء الاتفاق مع ناديه برشلونة.
وأوضحت هذه المصادر ان فيدال ووكلائه أنهوا كافة التفاصيل ومن المتوقع أن يطير اللاعب هذا المساء إلى ميلانو، وبعد ذلك سيتمكن اللاعب من الخضوع للفحص الطبي مع إنتر ميلانو يوم الثلاثاء، مؤكدة ان فيدال لن يشارك في تدريبات فريقه يوم الأثنين والتي سوف تبدأ في المساء، حيث سيحضر لجمع متعلقاته مع برشلونة وأيضًا ليودع زملائه مع الفريق قبل الانتقال الى الدوري الايطالي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيدال يقترب من الرحيل عن برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.