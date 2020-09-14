فيدال يقترب من الرحيل عن برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

كشفت مصادر صحفية اسبانية أن اللاعب ​ارتورو فيدال​ يستعد للسفر الى مدينة ميلانو من أجل الخضوع للفحص الطبي بنادي الإنتر عقب إنهاء الاتفاق مع ناديه ​برشلونة​.



وأوضحت هذه المصادر ان فيدال ووكلائه أنهوا كافة التفاصيل ومن المتوقع أن يطير اللاعب هذا المساء إلى ميلانو، وبعد ذلك سيتمكن اللاعب من الخضوع للفحص الطبي مع إنتر ميلانو يوم الثلاثاء، مؤكدة ان فيدال لن يشارك في تدريبات فريقه يوم الأثنين والتي سوف تبدأ في المساء، حيث سيحضر لجمع متعلقاته مع برشلونة وأيضًا ليودع زملائه مع الفريق قبل الانتقال الى ​الدوري الايطالي​.