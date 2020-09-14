بريمن يؤكد على إهتمام استون فيلا بلاعبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

أكد نادي ​فيردر بريمن​ أنه تلقى عرضا من نادي ​أستون فيلا​ الإنكليزي مقابل اللاعب ميلوت راشيكا.



وقال المدير الرياضي لبريمن كليمينس فريتز: "لقد تواصلوا معنا، نعم، يمكنني تأكيد ذلك. لا يوجد شيء ملموس. هناك بعض العروض له. نحن على اتصال مكثف ووثيق مع إدارته".

وفي السياق أشارت بعض التقارير إلى أن فيلا عرض 18 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني / 21 مليون دولار) للاعب، على الرغم من أن فيردر يريد 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار).