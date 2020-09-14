بيروتي سيغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن لاعب ​نادي روما​، ​دييغو بيروتي​، سوف يغيب عن الملاعب لمدّة ثلاثة أسابيع على الاقل بسبب الاصابة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بيروتي تعرض لإصابة عضلية، خلال مباراة روما وكالياري الودية يوم السبت الماضي، والتي إنتهت بالتعادل 2-2.

وكان من المقرر أن يرحل بيروتي عن روما خلال الفترة الحالية من سوق الإنتقالات الصيفية، لكنه لم يتوصل لإتفاق مع نادي فنربخشة التركي للتعاقد معه.

ويبلغ بيروتي من السن 32 عاما، ويلعب في روما منذ عام 2016.