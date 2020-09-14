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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاو: فان دي بيك رائع في التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020
أشاد اللاعب لوك شاو بتأقلم زميله الجديد دوني فان دي بيك في فريق مانشستر يونايتد.
وقال شاو: "إنه جيد حقا. لم يكن معنا منذ فترة طويلة، من الواضح أنه كان في مهمة دولية، لذلك كان جيدًا أنه تدرب معنا خلال مدة يومين فقط".
وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية هو التعرف على اللاعبين ومعرفة كيفية لعب بعضهم البعض. لدينا أسبوع كامل الآن لكي يعتاد، ولكن حتى الآن جيد جدًا، إنه رجل لطيف حقًا وأنا متأكد من أنه سيكون لائقًا بشكل رائع".
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