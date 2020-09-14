الخليفي يمثل أمام القضاء السويسري لتورطه في قضايا فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

مثل مسؤول كرة القدم البارز القطري ناصر الخليفي وجيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، حيث يواجهان اتهامات بالفساد في عقود بث تليفزيوني لبطولات دولية مختلفة.



وحسب لائحة الاتهام، حصل فالكه على عقار في إيطاليا مقابل جهوده في منح حقوق البث التليفزيوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنسختي 2022 و2026 من كأس العالم 2022 وغيرهما من البطولات.

ويرأس ناصر الخليفي مجموعة "بي.إن سبورتس" الإعلامية القطرية كما أنه رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

Advertisements

ونفى كل من الخليفي وفالكه ارتكاب أي مخالفات.

وغاب المتهم الثالث، وهو رجل أعمال يوناني، عن المحاكمة بداعي معاناته من مشكلات في القلب.

ويتهم ممثلو الإدعاء رجل الأعمال اليوناني بدفع 25ر1 مليون يورو (48ر1 مليون دولار) لفالكه نظير الحصول على الحقوق الإعلامية لنسخ من بطولات كأس العالم وكأس القارات، في إيطاليا واليونان.

وذكرت وكالة أنباء "كيستون-إس دي إيه" السويسرية أن القضاة في سويسرا قرروا المضي قدما في الإجراءات في غيابه، رغم اعتقادهم أنه يحاول التهرب من العدالة.