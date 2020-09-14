- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باديلي يجدّد عقده مع الانتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020
أعلن نادي الانتر عبر موقعه الرسمي، عن تجديد عقد حارسه دانييلي باديلي Daniele Padelli، حتّى صيف العام 2021، اي نهاية الموسم المقبل.
ويُعتبر باديلي، صاحب الـ35 عاما، الحارس الثاني في نادي الانتر، بعد الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش.
ويلعب باديلي مع الانتر، منذ عام 2017، قادما من تورينو، وشارك في ثماني مباريات، أبرزها في الموسم الماضي، بعد إصابة هاندانوفيتش في إصبعه.
وكان سمير هاندانوفيتش، الحارس الأول، قد جدّد عقده مع الانتر في الفترة الماضية، حتّى نهاية موسم 2020-2021.
كانت هذه تفاصيل خبر باديلي يجدّد عقده مع الانتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.