باديلي يجدّد عقده مع الانتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

أعلن نادي ​الانتر​ عبر موقعه الرسمي، عن تجديد عقد حارسه ​دانييلي باديلي​ Daniele Padelli، حتّى صيف العام 2021، اي نهاية الموسم المقبل.

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ويُعتبر باديلي، صاحب الـ35 عاما، الحارس الثاني في نادي الانتر، بعد الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

ويلعب باديلي مع الانتر، منذ عام 2017، قادما من تورينو، وشارك في ثماني مباريات، أبرزها في الموسم الماضي، بعد إصابة هاندانوفيتش في إصبعه.

وكان سمير هاندانوفيتش، الحارس الأول، قد جدّد عقده مع الانتر في الفترة الماضية، حتّى نهاية موسم 2020-2021.