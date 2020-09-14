كريستال بالاس يعمل على ضم بن رحمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ​كريستال بالاس​ مهتم بالتعاقد مع مهاجم برينتفورد سعيد بن رحمة، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولو النادي بممثلي اللاعب.

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وذلك بعد أن تألق بن رحمة خلال موسم البطولة، حيث شكل ثلاثي هجومي مع أولي واتكينز وبراين مبيومو، وسجل الثلاثي 57 هدفًا.

من جهته، سيبيع برينتفورد بن رحمة بشرط أن يفي النادي بتقييمه البالغ 25 مليون جنيه إسترليني.

يُذكر أن فترة الانتقالات الصيفية مستمرة لمدة 10 أسابيع اعتبارًا من 27 تموز حتى يوم 5 تشرين الأول.