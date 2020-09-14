شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الأهلي .. إبراهيم نور الدين وش السعد على الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى المقرر لها اليوم فى الثامنة والنص مساءا بإستاد برج العرب بالأسكندرية إلى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، ويعاونه طاقم مكون من تحسين ابو السادات وشهاب راشد، ومحمد العدوى حكمًا رابعًا، ومحمد سلامة حكم فيديو، ومبروك نبيل مساعدًا له.

وتأتى مباراة اليوم بين الأهلى والاتحاد السكندرى لتكون المواجهة الـ28 التى يديرها نور الدين إدارتها للأهلى، حيث سبق وأدار 27 مباراة للأهلى، وكانت صافرته وش السعد على الفريق الأحمر، وحقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 5 وخسر لقاءً وحيداً.

آخر مباراة أدارها نور الدين للأحمر كانت أمام الجونة فى الجولة الثانية والعشرون من البطولة المحلية، وانتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

ويدخل الأهلى مباراة الاتحاد مُحققاً العديد من الأرقام القياسية، منها سلسلة الانتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.

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ووفقا لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل الأقرب سيكون كالتالى:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعه ومحمد هاني

خط الوسط : أليو ديانج، حمدى فتحي، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاي، جيرالدو

خط الهجوم : أليو بادجي

يدخل الأهلى مباراة الاتحاد مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الأنتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.