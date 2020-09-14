شكرا لقرائتكم صورة.. لاعبو المصرى يدعمون إسلام أبو سليمة بعد إصابته بقطع الرباط الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتدى لاعبو المصرى البورسعيدى، قمصان عليها صورة إسلام أبو سليمة، مدافع الفريق، لدعمه، وذلك خلال لقاء الفريق المقام حاليا أمام حرس الحدود، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التى خضع لها اللاعب بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، إصابته بقطع كامل فى الرباط الصليبى، تعرض له فى مباراة بيراميدز فى بطولة الدورى الممتاز، ويدرس مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية حاليًا كافة الخيارات التى من شأنها سرعة إجراء اللاعب العملية الجراحية وما يليها من خطوات.

ويواجه حرس الحدود نظيره المصرى البورسعيدى، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد الخسارة من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الفريق البورسعيدى فوزاً على بيراميدز بهدف دون رد نفس الجولة.

ويحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاسماعيلى والاتحاد السكندرى بخلاف مباراة اليوم.

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تاريخيا، تحمل مواجهة اليوم الرقم 31 بين الفريقين في مسابقة الدوري، بالإضافة إلى 3 مواجهات فى كأس مصر، أول مباراة بينهما في الدوري أقيمت قبل نهاية عام 1964 بثلاثة أيام، بعد تأجيلها بسبب النوة الشتوية على الإسكندرية، والتي استمرت 15 يوما وفاز المصري في أولى مواجهات الفريقين بهدف مبكر سجله محمد بدوى في الجولة السادسة.