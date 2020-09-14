شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تطلق مشروعا جديدا تحت شعار "لياقتك.. صحتك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق مشروع جديد تحت شعار "لياقتك.. صحتك" بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومى عن طريق تطبيق عدة برامج للتثقيف والتوعية بدور ممارسه الرياضة والتغذية السليمة فى رفع مستوى اللياقة الصحية والبدنية والنفسية للموظف واستخدام أساليب البحث العلمى الحديثة فى القياس والتقويم لوضع برامج تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة ويمكن تعميمها للتطبيق، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ العديد من المبادرات التى تستهدف رفع اللياقة البدنية للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة من خلال الممارسة الرياضية.

ويرتكز المشروع على عدة محاور أهمها برامج التوعية بالتغذية واللياقة الصحية واللياقة البدنية والاصابات المهنية وضغوط العمل والحياة اليومية والاعداد المهنى ورفع الكفاءة الإنتاجية، فضلاً عن إجراء التحاليل الطبية والقياسات الصحية، أوضح صبحى إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين متتاليتين تتضمن المرحلة الأولى تطبيق المشروع على العاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة والمؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها ويكون انطلاق المشروع كبداية فى 6 محافظات ابتداء من شهر سبتمبر الحالى فى محافظات الجيزة – الفيوم – الوادى الجديد - أسوان – كفر الشيخ - الشرقية)، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية بناء على نتائج المرحلة الأولى ومدى فاعلية البرامج التى تم تنفيذها ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة فى خطة لتوسع المشروع ليتم تعميمه على جميع العاملين بالقطاع الحكومى بالدولة.

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وأضاف إنه سيتم تنفيذ كافة مراحل المشروع بالاستعانة بوحدات الطب الرياضى الموزعة على مختلف المحافظات من خلال اجراء قياسات مورفولوجيا والتى تتضمن قياسات (طول - وزن - مكونات الجسم) وتحاليل طبية (سكر ـ نسبة الدهون ـ صورة دم) من قِبل المتخصصين، فضلاً عن تنفيذ ندوات تثقيفية وارشادية عن اساليب التغذية السليمة والصحية، وأهمية ممارسة بعض الأنشطة الرياضية فى الحفاظ على اللياقة الصحية والبدنية والنفسية ودورها فى رفع كفاءة العمل وذلك (بمسرح وزارة الشباب والرياضة).

كما يتضمن البرنامج وضع وتطبيق عدة برامج غذائية ورياضية لمدة شهرين على عدد من 150 – 200 موظف والمتابعة طوال فترة التطبيق من قِبل فريق عمل من المتخصصين، واستخدام صالات اللياقة البدنية داخل وحدات الطب الرياضى للتدريبات وذلك عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعى، ولتبدأ بعد ذلك إعادة اجراء القياسات السابقة للوقوف على مدى تأثير البرامج المنفذة، وإجراء المعالجات الإحصائية للقياسات للوصول إلى نتائج علمية تؤكد استراتيجية المشروع والخروج بتوصيات للتعميم على مختلف الوحدات والأجهزة الإدارية والحكومية بالدولة .

ومن جانيه أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على وضع المبادرات والبرامج الخاصة بالحافظ على الصحة العامة ورفع معدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين فى مقدمة أولوياتها من اجل تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة المصرية ومن خلال توفير المنشآت والأدوات الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية للمواطنين وتشجيع المبادرات الشبابية والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن الجهود المبذولة فى تكوين ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها أسلوب حياة ونشر ثقافة التغذية السليمة من أجل الحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة.