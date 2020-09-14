حرس الحدود يتقدم على المصرى بهدف شرويدة في الشوط الأول

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جدة - عمرو شويل نجح حرس الحدود في التقدم على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشىء أحرزه أحمد شرويدة فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشر للدورى .
وأهدى أحمد شرويدة هدفه لزميله مؤمن زكريا لاعب الأهلى بعمل 8 رقم تيشرت اللاعب وأهدى له قبلة، فى لقاء شهد حماس شديد من اللاعبين بغية إحراز الثلاث نظرا لمواقفهم الصعب بجدول الترتيب فى ظل الصراع القوى بين أكثر من خمس أندية على البقاء بالدورى على رأسهم المصرى وحرس الحدود.
ويحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه مباراتين مؤجلتين مع الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بخلاف مباراة اليوم.
وشدد محمد حليم المدير الفنى لحرس الحدود على لاعبيه أن مباراة اليوم تمثل عنق الزجاجة للفريق وأن الفوز بها سيمنح الفريق دفعة كبيرة فى جدول الدورى ويساهم فى إزالة التوتر عن الفريق، فى المقابل طالب على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات لتدشين خطة الهروب من الهبوط فى المباريات المقبلة.
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