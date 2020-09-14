شكرا لقرائتكم هل سيعاقب أوناجم بعد تويتة "فيلم الفار" .. اتحاد الكرة يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مسؤولو اتحاد الكرة، معاقبة المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك، بعد حديثه عن التحكيم عبر الاستورى الخاص به على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن ما كتبه أوناجم لا يتضمن هجوما على التحكيم أو خروج عن النص ، وبالتالي الأمر لا يستوجب معاقبته أو إحالته للجنة الانضباط خاصة وأن لجنة الحكام لم تتقدم بمذكرة رسمية ضد اللاعب.

وكان أوناجم كتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "الناس اللي شغالين في الفار كيف كانت نهاية الفيلم اللي بتتفرجوا عليه ؟!" ، كما كان الزمالك فاز على الإنتاج الحربي أمس فى الجولة الـ27 للدورى بنتيجة 1/0 سجله مصطفى محمد.

على صعيد مغاير، حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بإشراف أمير مرتضى منصور بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، يوم 11 من شهر أكتوبر المقبل موعداً لسفر الفريق الأبيض إلى المغرب بعد رفض خوض مواجهة الفريق أمام حرس الحدود، المحدد لها يوم 12 من شهر أكتوبر المقبل باستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك بسبب برنامج تحضيرات الفريق لمواجهة الرجاء المغربى، في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، يوم 17 من الشهر ذاته، حيث حددت إدارة الكرة بالاتفاق مع كارتيرون اليوم السابق لمواجهة الحدود موعدا للسفر إلى المغرب.

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ووفقا لمصدر مسئول بنادى الزمالك، فإنه من المقرر أن تبحث إدارة الكرة بالنادى مع مجلس إدارة القلعة البيضاء الموقف الخاص بالفريق، خاصة فى ظل شكوى الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون من ضغط المباريات خلال الفترة الماضية والبرنامج الموضوع لمواجهة الرجاء، وذلك لإخطار اتحاد الكرة بالموقف الخاص بالنادى بعد إعلان جدول مباريات الدورى القادمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وحقق الزمالك الفوز على الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد، ليستعيد الأبيض انتصاراته بعد تعادله الأخير أمام سموحة، فى الجولة السادسة والعشرين من منافسات المسابقة المحلية، ليؤجل بهذا إعلان الأهلى بطلاً للدورى، حيث أن الإخفاق أمام الإنتاج كان سيُقرب الأحمر من التتويج رسميًا من اللقب الـ 42 فى تاريخه.

بعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى، يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.