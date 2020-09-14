شكرا لقرائتكم هانى العجيزى: وجدت الاحترام في الأهلى وافتقدته في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قارن هانى العجيزى نجم الأهلى والزمالك الأسبق بين فترة لعبة للقطبين، مؤكدا أنه وجد الاحترام من مسئولي القلعة الحمراء عكس الزمالك، وقال العجيزى خلال حوراه لسوبر كورة :" النادى الأهلى عنده نظام وسيستم ماشي عليه لا أحد يتدخل في شئون غيره وفيه احترام بين اللاعبين الصغيرين والكبار ببساطة وجدت الاحترام في الأهلى وافتقدته في الزمالك.".

وأضاف:" كنت متألق فى صفوف الناشئين بالزمالك وأشارك بصفة مستمرة وتم تصعيدى للفريق الأول وكان الزمالك وقتها مدجج بالنجوم أمثال جمال حمزة وتم التعاقد مع عمرو زكى فكان صعب ناشئ يحصل على فرصته ولعب التجنيد دور البطولة فى إبعادى عن التدريب مع الفرنسى هنرى ميشيل مدرب الفريق الابيض حينها الذى أشاد بمستواى ولكن أعلن غضبه من غيابى المستمر ورفض قيدى فى القائمة فانتقلت إلى بلدية المحلة وقدمت أفضل مواسمى وانتقلت للأهلى رغم محاولات الزمالك لضمى.

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وتابع:" والدى الله يرحمه هو السبب فقد أقنعنى بالانضمام للأهلى بعد استغناء الزمالك عن خدماتى رغم أنه زملكاوى ولكنه كان مضايق من عدم تقدير الزمالك لإمكانياتى.

يعتبر من اللاعبين اللذين نالوا شرف الدفاع عن ألوان القطبين حيث بدأ حياته لاعبًا فى صفوف الناشئين بالزمالك، لكنه رحل لبلدية المحلة ليخطف الاضواء وينتقل للأهلى فى الفترة من 2008 إلى 2010 فى تجربة حافلة بالأسرار قبل أن يخلع القميص الأحمر ثم انتقل للاتحاد السكندرى، ولعب بعد ذلك لأندية سموحة والإنتاج الحربى والرجاء المطروحى إنه هانى العجيزى أحد الوجوه التى تتسم بالشياكة داخل وخارج الملعب .