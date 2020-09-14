محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر مقرب من اللاعب محمد إبراهيم نجم فريق مصر للمقاصة اهتمام فريق بيراميدز بالتعاقد معه عقب انتهاء الموسم الجاري.
وأشار المصدر لـ"الخليج 365" إلى أن محمد إبراهيم لم يوقع على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز مثلما أشيع في الفترة السابقة.
وذكر المصدر عن لقاء بين أحد مسئولي بيراميدز واللاعب محمد إبراهيم في ملعب التدريب الذي يجمع فريقي بيراميدز والمقاصة.
وتلخص اللقاء بإخبار محمد إبراهيم برغبة فريق بيراميدز بضمه خلال الموسم المقبل، دون الإشارة إلى موعد توقيع العقود أو التفاوض مع المقاصة.
ويمتلك محمد إبراهيم عقداً مع المقاصة ينتهي الصيف المُقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع مجاناً في يناير المقبل على أن ينتقل بنهاية الموسم القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لـ"الخليج 365": محمد إبراهيم لم يوقع لبيراميدز.. لكن هناك اهتمام بضمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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