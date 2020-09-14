مصدر لمصراوي: الأهلي يراقب مدافع الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال مصدر مسوؤل بالأهلي إن لجنة التخطيط بقطاع الكرة، طلبت من السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر مراقبة محمود رزق مدافع الإتحاد السكندري في مباراة اليوم بعد وضعه ضمن المرشحين الانضمام للأهلي في الموسم الجديد.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري we المصري.

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وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن التواصل بين الأهلي ومحمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري مستمر ولم ينقطع بخصوص الحديث عن اإمكانية ضم اللاعب.

وأضاف المصدر أن الاتحاد لا يمانع بيع اللاعب حتي الآن لكن بشرط الحصول على لاعب او اثنين من الأهلي على سبيل الإعارة بجانب مبلغ مالي سيتم الاتفاق عليه في حالة وجود موافقة نهائية من فايلر علي ضمه.

وسبق أن وقع محمود رزق للأهلي وقت أن كان لاعبا في الإنتاج وحصل علي مقدم تعاقد لكنه أصيب بالرباط الصليبي ليتم التراجع عن إتمام الصفقة، وقام اللاعب وقتها برد مقدم العقد.