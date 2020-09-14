مباشر.. حرس الحدود 1 - 0 المصري.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود والمصري في الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري، والمقررة على ستاد برج العرب.
ويحتل حرس الحدود المركز الـ15 برصيد 26 نقطة، فيما يحل المصري في المركز الـ16 برصيد 25 نقطة، ولكن الفريق البورسعيدي خاض مباراتين أقل.
تفاصيل المباراة:
تقدم حرس الحدود في الدقيقة 27 بعد انطلاق جريندو من الجانب الأيمن ليلعب كرة عرضية حوّلها أحمد شرويدة في المرمى مسجلا الهدف الأول للحرس.
وفي الشوط الثاني، لعب فريد شوقي ركنية في الدقيقة 61، نجح محمود وادي في تحويلها برأسية رائعة في المرمى، ليسجل التعادل للمصري.
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