حمادة أنور: تأجيل دوري الأبطال في مصلحتنا.. وظهور بيراميدز وضع ضغوطا علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا، جاء في مصلحة الفريق، نتيجة كثرة الإصابات التي ضربت الفريق في المباريات السابقة.

وأوضح أنور في تصريحات لأون سبورت اف ام، أن الزمالك كان كامل العدد، وفي فورمة عالية، ولم يكن نفس كم الإصابات الكبير المتواجد حاليا، لذلك كان الفريق ضد تأجيل دوري الأبطال في البداية.

وأكمل: "الإصابات جاءت نتيجة ضغط اللجنة الخماسية لمباريات الدوري لإنهائه مبكرًا وبما يتناسب مع فترات القيد الأفريقي للموسم الجديد، مما تسبب في زيادة عدد الإصابات".

وأضاف: "كنا ضد استكمال الدوري لإنه لن يكون في مصلحة الأهلي والزمالك وبيراميدز، لم يكن هناك مساحة من الوقت سوء بضغط المباريات".

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وأوضح عضو مجلس الزمالك، أن فريقه يلعب على الفوز في كافة المباريات من أجل الحفاظ على المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وأثنى على باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، لتغلبه على أزمة الإصابات بتصعيد ناشئين ومنحهم الثقة: "لو معملش كدا مكناش هنلاقي لعيبة نلعب بيها بقية مباريات الدوري".

ونفى أنور وجود أي أزمة بين محمد أبو جبل، ومحمود عبدالرحيم "جنش"، مشيرًا إلى أن عمرو عبدالسلام مدرب حراس الزمالك اعتاد على إجراء الإحماء مع حارس واحد فقط قبل المباريات.

وعن التجديد مع لاعبي الفريق، قال أنور: "لو لم نكن ملتزمين مع اللاعبين في عقودهم كنا سنجد صعوبة في التجديد معهم، ظهور نادي مثل بيراميدز يعرض أضعاف العقود على اللاعبين، وبالتالي يجب توفير السيولة للإبقاء على لاعبينا".