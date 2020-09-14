محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى فريق سموحة، إن الهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري كان يواصل تدريباته وهو مصابًا بفيروس كورونا.
وتعرض سليمان، للإصابة بفيروس كورونا قبل عدة أسابيع، إلا أنه تعافى وعاد للمشاركة رفقة فريقه في مباريات دوري we المصري.
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو"، قال ناجي: "نعم، واصل الهاني سليمان التدريب المنزلي خلال فترة إصابته بكورونا."
وأضاف: "كان لديّ بعض التحفظات على الأمر، لكن (عدت على خير)."
وتابع: "سليمان كان يرغب في الحفاظ على لياقته البدنية، للعودة والمشاركة بشكل أساسي مع فريقه."
وعن تلاحم مباريات الدوري وخوض مباراة كل 3 أو 4 أيام، علق ناجي قائلا: "نحن نعيش موسم استثنائي بكل تفاصيله، بالتأكيد الجميع تأثر بدنياً ونفسيًا."
جدير بالذكر أن سموحة يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناجي: نعيش موسمًا استثنائيًا.. والهاني سليمان كان يتدرب وهو مصاب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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