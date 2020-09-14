إنبي يوضح.. موقف النادي من بيع كريم فؤاد وأسامة جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال زكريا السيد رئيس إنبي، إن إدارة النادي البترولي لم تحدد قيمة بيع أسامة جلال مدافع الفريق، كما أكد أن النادي لم تصله أيه عروض لضم كريم فؤاد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال السيد: " لم يتم فتح ملف شراء عقد أحمد علي مهاجم الفريق من بيراميدز في الفترة الحالية".

وأضاف: "نركز حاليا في المباريات المتبقية، ولم نفتح باب المفاوضات لضم أو رحيل أي لاعب، إذا استقرت أوضاع الفريق خلال الفترة المقبلة سنقوم بفتح ملف الموسم الجديد".

وتابع: "لم نحدد قيمة أسامة جلال، ولن نفعل ذلك إلا في حالة وصول عرض رسمي للتعاقد معه".

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وأكمل: "جلال لاعب جيد ويستحق الاحتراف الخارجي، لكن لم تصلنا أية عروض لشراء عقده".

وعن وضعية كريم فؤاد قال رئيس إنبي: "فؤاد يلعب معنا على سبيل الإعارة وقدم مستويات جيد، فهو يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر".

وواصل: "قمنا بتجديد الإعارة للموسم القادم، للتأكيد على تمسكنا به وفرض الاستقرار الفني، والجهاز الفني طلب استمراره".

وأتم:" لم يصلنا أي شئ بشأن كريم فؤاد، لم ندخل طرفًا في أي مفاوضات رسمية".