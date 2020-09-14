رسميًا.. اعتماد انسحاب الوحدة الإماراتي من بطولة دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر الموقع الرسمى لبطولة دورى أبطال آسيا، أن اللجنة الفرعية لفيروس كورونا الخاصة بالبطولة لمنطقة الغرب، قررت اعتماد انسحاب نادي الوحدة الإماراتي من منافسات البطولة.

وواجه نادى الوحدة الإماراتى أزمة في استكمال النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال آسيا 2020، بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا "كوفيد - 19" بين صفوفه.

وجاء في البيان عبر الموقع الرسمي للبطولة: "أن الظروف التى تحيط بإخفاق نادي الوحدة فى السفر ينطبق عليها وصف "الظروف القهرية".

Advertisements

وأضاف البيان: "سيتم اعتبار المباريات التي خاضها نادي الوحدة فى البطولة ملغاة".

وبحسب البروتوكول الطبي لإقامة المباريات خلال فترة جائحة كورونا، كان على نادي الوحدة الوصول إلى الدوحة قبل 4 أيام من خوض المباراة الأولى، ولكن النادي قام يوم 9 سبتمبر بإبلاغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على السفر بعد اكتشاف حالات إيجابية بفايروس كورونا.

وتنص المادة 4.1 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال فترة جائحة كوفيد-19 على: "في حالة عدم تمكن الفريق أو النادي المشارك من السفر إلى الدولة المضيفة أو/و ملعب المباراة بسبب قيود السفر أو أي قيود أخرى متعلقة بفايروس كوفيد-19، فإن الفريق المشارك/النادي المشارك يعتبر منسحباً من البطولة".