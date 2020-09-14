٧ وديات تجهز منتخب الشباب لتصفيات أمم أفريقيا

يسعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، لخوض ٧ مباريات ودية استعدادا لتصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب، التي ستقام العام المقبل في موريتانيا. المقبل في موريتانيا. يستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة للبطولة القارية والتي ستقام في تونس. وقع المنتخب في مجموعة تضم تونس والجزائر وليبيا والمغرب، حيث تنطلق التصفيات في شهر نوفمبر المقبل والتي ستقام في تونس، حيث قرر الجهاز الفني أن يكون السفر يوم ٣ نوفمبر.

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