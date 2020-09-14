بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة بث مباشر اليوم ، يلتقي فريق الأهلي السعودي بنظيره الشرطة في مساء يوم الأثنين 14 سبتمبر 2020 وذلك علي أرضية إستاد خليفة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم يدخل فريق الأهلي السعودي اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 4 نقاط أنهي فريق الأمبرطور قبل أيام بطولة الدوري السعودي ونجح في التربع علي المركز الثالث وحجز مقعداً في ذلك البطولة للموسم المقبل وتكون معنويات الفريق

مرتفعة جداً يدخل الأهلي السعودي وهدفه هو تحقيق الفوز من أجل تأمين نفسه والبقاء في المركز الأأول وعدم التنحي عن الصدارة لفريق آخري وهذا سيتطلب منه العمل بكل قوة وتركيز عالي لتحقيق مراده في البطولة .

وفي الجانب الآخر إستعد فريق الشرطة العراقي لهذه المباراة بإقامة معسكر له في القاهرة لتغير الأجواء والإستعداد بكل قوة وتركيز وإعادة اللاعبين لأجواء المنافسة وتحضيرهم بدنياً بشكل قوي ويبحث

لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي بث مباشر ( اضغط هنا )



لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي بث مباشر ( اضغط هنا )