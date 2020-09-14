بث مباشر Live | مشاهدة مباراة الاهلي والشرطة اليوم في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الاهلي والشرطة بث مباشر | الاهلي ضد الشرطة يلا شوت دوري أبطال آسيا كورة لايف مباراة الاهلي بث مباشراليوم 14-9-2020 حيث يحتل فريق أهلى جدة صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على التعادل مع الوحدة 1-1،رابط مشاهدة مباراة الاهلي ضد الشرطة yalla shoot والفوز على الإستقلال بنتيجة 2-1، يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي، كما يذكر أن الأهلى كان قد حجز مقعده فى بطولة الدورى السعودى بعدما احتل المركز الثالث، مباراة الأهلي ضد الشرطة مباشرة على قناة BEIN SPORT HD 7.

مشاهدة مباراة الشرطة ضد الأهلي بث مباشر

مشاهدة مباراة الشرطة ضد الأهلي بث مباشر، الشرطة العراقى يدخل من أجل التمسك بالأحلام، رابط مباراة الاهلي ضد الشرطة مباشر اليوم، فالجدير بالذكر أن المجموعة الأولى تضم كلا من فريق أهلى جدة والوحدة والاستقلال والشرطة على الترتيب، مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي يلا شوت، مشاهدة مباراة الأهلي والشرطة حيث تذاع المباراة على شاشة قناة bein sport hd7، بأن نقل استوديو تحليلي كبير للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور انتهائه.

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موعد مباراة الاهلى والشرطة

بث مباشر اون لاين كورة جول مباراة الأهلى والشرطة تقام مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الأولى فى دورى أبطال أسيا بين فريقى الأهلى والشرطة يوم الإثنين 14/9/2020، مباراة الشرطة والأهلي يوتيوب بث مباشر وتنطلق صافرة المباراة فى تمام الأوقات التالية:

الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 18:00 بتوقيت السعودية الدولى

فى الساعة 15:00 بالتوقيت الدولي غرينتش.

تشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام الشرطة العراقي

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبدالله حسون -محمد خبراني – معتز هوساوي – لوكاس ليما.

خط الوسط: علي الأسمري – يوسف الحربي – محمد المجحد.

خط الهجوم: سلمان المؤشر – عمر السومة – عبد الرحمن غريب.