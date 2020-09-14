"العقد" يمنع اتحاد الكرة من نشر مخاطباته مع الفيفا

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن العقد الذي وقعته اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد، تمنعها من نشر أية مخاطبات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وتابع أن العقد أيضًا ينص على أحقية الفيفا في عمل تقييم شامل للجنة بصورة شهرية من أجل الوقوف على مستوى أعضائها في إدارة الاتحاد.

في سياق آخر، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة، ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور ال16 لبطولة كأس مصر ومباراتين من دور ال8 للبطولة.

وصرح المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أن هناك أسباب عدة لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق في توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل إقامتها في توقيت واحد.

أضاف مدير إدارة المسابقات بالاتحاد أنه في كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.