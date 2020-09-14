بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والشرطة اليوم في دوري أبطال آسيا ‘‘ كورة لايف ‘‘

يلتقى فريق الأهلى السعودى مع نظيره الشرطة العراقى، في المواجهة المقرر إقامتها في الخامسة من مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا بالعام الجارى 2020، حيث تعود عجلة المسابقة القارية للدوران من جديد بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وخاض الأهلى السعودى جولتين ونجح فى حصد 4 نقاط منهما، ليتصدر بهما ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وبفارق الاهداف عن الوحدة الإماراتى الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، ثم استقلال طهران والشرطة العراقى بالمركز الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.

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وتعادل الأهلى السعودى في الجولة الأولى مع الوحدة الإماراتى بهدف لكل منهما، ثم فاز على استقلال طهران الإيراني على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، بهدفي سلمان المؤشر في الدقيقتين 17 من ضربة جزاء و29، مقابل هدف وحيد سجله أمير أرسلان مظهري.

وتضم المجموعة الثالثة فرق الأهلي السعودي والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي الذي قام بإعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على السفر إلى قطر من أجل استكمال دوري أبطال آسيا، وذلك عقب تأكيد إيجابية نتيجة عدة أفراد

من الفريق بفايروس كورونا المستجد، وسوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحسب التعليمات الموضوعة.

من جانبه، أكد النجم السورى عمر السومة، مهاجم الأهلى السعودى، على تصميم لاعبى "الراقى" على التأهل للأدوار المقبلة من مسابقة دورى أبطال آسيا 2020.

وقال السومة في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة "نمتلك لاعبين مميزين ولديهم إمكانيات عالية في كافة مراكز اللعب".

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أضاف السومة "اللاعبين مصممون على تحقيق الفوز والوصول إلى ثمن نهائي البطولة القارية والأدوار المقبلة".

وتابع مهاجم الأهلى السعودى تصريحاته قائلا "لدينا العديد من الغيابات، وخسرنا لاعب مهم قبل المباراة ساريتش، لكن نثق في اللاعبين الموجودين الذين سيكونون على قدر التحدي

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لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي بث مباشر ( اضغط هنا )".



لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي بث مباشر ( اضغط هنا )