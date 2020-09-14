التشكيل الجديد لمدربي قطاع الناشئين بنادي المنيا الرياضي

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي ، برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، اليوم الاثنين ، تشكيل الجهاز الفني لقطاع الناشئين للموسم الجديد، حيث تضمن التشكيل تجديد الثقة في الدكتور يحي كامل ، كمديراً للقطاع، ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 كل من، ربيع السيد مديراً فنياً، واسماعيل مصطفى ، مدرباً عاما.
ويصا كمدرباً عاماً، بينما يقود محمد أحمد جاويش ، فريق 2003 كمديراً فنياً، ويرافقه د. محمد رؤوف مدربا عاما، ويتولى أحمد ابو بكر عبدالعزيز ، مهمة فريق 2004 ، كمديرا فنيا، ومحمد عمر ، مدربا عاما.
فيما يتولى أسامه عبدالحكيم مهمة المدير الفني لفريق 2001 ويعاونه مينا عبدالله
، مدربا عاما ، ويضم أيضا جهاز فريق 2006 ، محمد الأنصاري كمديراً فنياً ، وأحمد أبو بكر سيد ، مدرباً عاماً .
كما يضم الجهاز الفني لفريق 2005 محمود ماهر ، مديرا فنيا، و حازم محمد جمال
بينما يتولى تدريب حراسة المرمى بالقطاع كل من، د. هشام عبدالحميد، ومحمد يسري، وفضل الطيب، ومحمد عباس محمد ، أخصائي علاج طبيعي، ود. عصام طلعت عبدالحميد ، ود. أحمد عمر ، مخططي أحمال، وناصر أديب ، ومحمد ابو العلا ، إداريين مالي، كما يُشرف على القطاع من قبل مجلس الإدارة ، أ. هاني صدقي، عضو مجلس الإدارة.
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