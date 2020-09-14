شاهد.. مرتضى منصور يلبي طلب والدة مجند القطار

حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على تلبية طلب والدة مجند القطار الذي تعرض لموقف حرج من الكمسري ورئيس القطار. القطار الذي تعرض لموقف حرج من الكمسري ورئيس القطار. واستضاف رئيس النادي شقيق المجند ويدعى محمد بعد طلب والدته بتعيينه في النادي وأصدر أوامره فورًا بإنهاء أوراق تعيينه.

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