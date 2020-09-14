وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة تحت شعار " لياقتك..صحتك"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إطلاق مشروع جديد تحت شعار "لياقتك..صحتك"، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي عن طريق تطبيق برامج عدة للتثقيف والتوعية بدور ممارسة الرياضة والتغذية السليمة في رفع مستوى اللياقة الصحية والبدنية والنفسية للموظف واستخدام أساليب البحث العلمي الحديثة في القياس والتقويم لوضع برامج تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة ويمكن تعميمها للتطبيق.

يرتكز المشروع على محاور عدة أهمها برامج التوعية بالتغذية واللياقة الصحية واللياقة البدنية والإصابات المهنية وضغوط العمل والحياة اليومية والإعداد المهني ورفع الكفاءة الإنتاجية، فضلًا عن إجراء التحاليل الطبية والقياسات الصحية.

أوضح صبحي أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين متتاليتين تتضمن المرحلة الأولى تطبيق المشروع على العاملين بوزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة والمؤسسات والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها ويكون انطلاق المشروع كبداية في 6 محافظات ابتداء من شهر سبتمبر الحالي في محافظات

الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد - أسوان – كفر الشيخ - الشرقية).

على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية بناء على نتائج المرحلة الأولى ومدى فاعلية البرامج التي تم تنفيذها ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في خطة لتوسع المشروع ليتم تعميمه على جميع العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة.

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مضيفًا أنه سيتم تنفيذ كل مراحل المشروع بالاستعانة بوحدات الطب الرياضي الموزعة على مختلف المحافظات من خلال إجراء قياسات مورفولوجيا والتي تتضمن قياسات (طول - وزن - مكونات الجسم) وتحاليل طبية (سكر ـ نسبة الدهون ـ صورة دم) من قِبل المتخصصين، فضلًا عن تنفيذ ندوات تثقيفية وإرشادية عن أساليب التغذية السليمة والصحية، وأهمية ممارسة بعض الأنشطة الرياضية في الحفاظ على اللياقة الصحية والبدنية والنفسية ودورها

في رفع كفاءة العمل وذلك (بمسرح وزارة الشباب والرياضة).

كما يتضمن البرنامج وضع وتطبيق برامج غذائية عدة ورياضية لمدة شهرين على عدد من 150 – 200 موظف والمتابعة طوال فترة التطبيق من قِبل فريق عمل من المتخصصين، واستخدام صالات اللياقة البدنية داخل وحدات الطب الرياضي للتدريبات وذلك عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعى، ولتبدأ بعد ذلك إعادة إجراء القياسات السابقة للوقوف على مدى تأثير البرامج المنفذة، وإجراء المعالجات الإحصائية للقياسات للوصول إلى نتائج علمية تؤكد استراتيجية المشروع والخروج بتوصيات للتعميم على مختلف الوحدات والأجهزة الإدارية والحكومية بالدولة

ومن جانيه أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حريصة على وضع المبادرات والبرامج الخاصة بالحافظ على الصحة العامة ورفع معدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين في مقدمة أولوياتها من أجل تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة المصرية ومن خلال توفير المنشآت والأدوات الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية للمواطنين وتشجيع المبادرات الشبابية و العمل مع مؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن الجهود المبذولة في تكوين ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها أسلوب حياة ونشر ثقافة التغذية السليمة من أجل الحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة.