بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة في دوري أبطال آسيا رابط يلا شوت

يلتقي فريق الأهلي السعودي بنظيره الشرطة العراقي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا موسم 2019-2020، مساء يوم الإثنين، 14 سبتمبر 2020، على ملعب «ستاد خليفة الدولي» في قطر.

وتقام مباريات دوري أبطال آسيا على الأراضي القطرية بنظام مختلف، نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في نسخة ستكون مشابهة لما حدث في دوري أبطال أوروبا.

لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة بث مباشر ( اضغط هنا )

يسعى فريق الأهلي السعودي لحصد الثلاث نقاط ليبقي في صدارة مجموعته، ويسعى أصدقاء عمر السومة للذهاب بعيدًا في البطولة الآسيوية، لمصالحة

جماهيرهم بعد الأداء المتذبذب في الدوري السعودي وتواجده في المركز الثالث.

ويحتل أهلي جدة المجموعة الأولي برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي، الذي أعلن انسحابه، بعد إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ورفض الاتحاد الآسيوي تأجيل مبارياته.

على الجانب الآخر، لا يوجد بديل عن الفوز لفريق الشرطة العراقي وحصد الثلاث نقاط ليتمكن من مواصلة مشواره في هذه البطولة بعدما خسر في لقاء وتعادل في لقاء، ويمتلك نقطة وحية في المركز الرابع والأخير في مجموعته ولم يستطع

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الفوز في أي مباراة.

وفي ما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا عبر قناة بي إن سبروتس «إتش دي 7».

ملعب مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب «استاد خليفة الدولي» مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا.

لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي السعودي والشرطة بث مباشر ( اضغط هنا )

